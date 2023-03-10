Тимофей Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Феодоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Федор Филиппов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Козьма Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Смерть
1813
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