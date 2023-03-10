Тимофей Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Федор Филиппов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елисей Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Козьма Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Смерть
1813