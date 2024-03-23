Гасникова (Степин) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасникова (Степин) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952

Отец: Степин Алексей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: Гасникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гасников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.12.1987

Дочь: Гасникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Гасников Александр Сергеевич

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