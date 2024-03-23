Гасникова (Степин) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952
Отец: Степин Алексей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: Гасникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гасников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.12.1987
Дочь: Гасникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Гасников Александр Сергеевич