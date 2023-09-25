Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширская Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Каширский Валентин Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепурова-Изместьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чепуров Николай

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Чепуров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чепуров Николай

Рождение ребёнка
21.03.?

Дочь: Чепурова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Чепуров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширский Валентин Валентинович

Рождение ребёнка
04.09.1993

Дочь: Ефремова-Каширская Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Каширский Валентин Валентинович

Смерть
Неизвестно

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