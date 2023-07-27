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Цепух Семен

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цепух Яков Семенович

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Цепух Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Шадрина Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Цепух Карп Семенович

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Онацко Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепух Иван Семенович

Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова

Смерть
1922
с. Казанка, Дубынский р-н, Тюменьская обл. (мемориал 1975)
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