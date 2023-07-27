Цепух Семен
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Цепух Яков Семенович
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Шадрина Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Цепух Карп Семенович
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Онацко Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепух Иван Семенович
Мать ребёнка: Цепух Мария Павлова
Смерть
1922
с. Казанка, Дубынский р-н, Тюменьская обл. (мемориал 1975)