Суятинй Петр Корнилов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти21.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Суятин Корнило Григорьев
Мать: Суятина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суятин Агей Петров
Мать ребёнка: Устиния Фролова
Рождение ребёнка
16.03.1800
Дочь: Суятина Дарья Петрова
Мать ребёнка: Устиния Фролова
Рождение ребёнка
25.09.1801
Мать ребёнка: Устиния Фролова
Рождение ребёнка
01.09.1803
Дочь: Суятина Марфа Петрова
Мать ребёнка: Устиния Фролова
Смерть
21.11.1840