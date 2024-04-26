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Суятинй Петр Корнилов

Место рождения

Петухова, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

21.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Суятин Корнило Григорьев

Мать: Суятина Фекла Иванова

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Суятин Агей Петров

Мать ребёнка: Устиния Фролова

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.03.1800

Дочь: Суятина Дарья Петрова

Мать ребёнка: Устиния Фролова

Рождение ребёнка
25.09.1801

Сын: Суятин Саватий Петров

Мать ребёнка: Устиния Фролова

Рождение ребёнка
01.09.1803

Дочь: Суятина Марфа Петрова

Мать ребёнка: Устиния Фролова

Петухова, Пермский округ, Уральская область
Смерть
21.11.1840
Петухова, Пермский округ, Уральская область

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