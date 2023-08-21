Стригуцкий Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригуцкий Виктор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1974

Отец: не указан

Мать: Стригуцкая Фирдаус Гусмановна

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