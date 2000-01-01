Потанина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотанина Мария Ивановна

Потанина Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Потанина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Потанин Антонин Александрович

Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Потанин Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1916

Дочь: Потанина Алла Александровна

Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
06.05.1929

Дочь: Семендяева Галина Александровна

Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанин Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close