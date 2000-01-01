Потанина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Потанина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Потанин Антонин Александрович
Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1914
Сын: Потанин Василий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1916
Дочь: Потанина Алла Александровна
Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1929
Дочь: Семендяева Галина Александровна
Отец ребёнка: Потанин Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно