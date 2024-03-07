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Походня Владимир Калинович
Походня Владимир Калинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Походня Калина
Мать
Походня Прасковья
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Походня Калина
Мать:
Походня Прасковья
Смерть
1946
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