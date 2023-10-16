Махотина (Евстратова) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махотина (Евстратова) Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстратов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1917

Муж: Махотин Андрей

Старшее, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1920

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махотин Василий

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махотин Иван

Отец ребёнка: Махотин Андрей

Смерть
1971
Керчь, Керчь, Республика Крым
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