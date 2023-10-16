Махотина (Евстратова) Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстратов Филипп
Бракосочетание
12.04.1917
Муж: Махотин Андрей
Старшее, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1920
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махотин Василий
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махотин Иван
Отец ребёнка: Махотин Андрей
Смерть
1971
Керчь, Керчь, Республика Крым