Черкашин Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Николай Иванович
Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно