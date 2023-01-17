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Черкашин Иван Никитич

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Место рождения

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Николай Иванович

Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Черкашина Ксения Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Ксения Акимовна

Смерть
Неизвестно
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