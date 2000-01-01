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Ерёмина Екатерина Ионина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ерёмин Константин Ефимович

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ерёмин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.

Сын: Ерёмин Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ерёмин Максим Ефимович

Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Ефим Михайлович

Смерть
После 1858
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