Ерёмина Екатерина Ионина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ерёмин Константин Ефимович
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ерёмин Ефим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858