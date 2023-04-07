Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Яков Семенович

Мать: Матрона Корниловна

Смерть
Неизвестно
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