Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна 02.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна

Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна

Место рождения

Омская область д.Зеленская

Дата рождения

02.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902

Отец: Ожиганов Иван

Мать: Ожиганова Устиния

Омская область д.Зеленская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Омская область
Рождение ребёнка
25.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.12.1927

Дочь: Лактионова (Мохова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Неждановка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
23.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Томская область, на спецпоселении
Рождение ребёнка
01.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Томская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич

Томская область на спецпоселении
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.