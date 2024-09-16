Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна
Место рожденияОмская область д.Зеленская
Дата рождения02.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1902
Отец: Ожиганов Иван
Мать: Ожиганова Устиния
Омская область д.Зеленская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1923
Омская область
Рождение ребёнка
25.12.1925
Рождение ребёнка
01.01.1926
Рождение ребёнка
01.12.1927
Дочь: Лактионова (Мохова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Мохов Федор Григорьевич
Неждановка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1935
Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1937
Рождение ребёнка
23.06.1937
Томская область, на спецпоселении
Рождение ребёнка
01.12.1939
Томская область
Рождение ребёнка
Около 1942
Томская область на спецпоселении
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Смерть
Неизвестно