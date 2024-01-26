Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванович

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1767 г.р.

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Авраам Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Федора Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
брат-близнец - Осип
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Осип Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
сестра-близнец - Федора
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Сазон Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталья Леоновна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1801
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

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