Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Авраам Афанасьевич
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Федора Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
брат-близнец - Осип
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Осип Афанасьевич
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
сестра-близнец - Федора
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Сазон Афанасьевич
Мать ребёнка: Наталья Леоновна
Смерть
1801