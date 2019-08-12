Зайцев Яков
Место рожденияБелгородская обл.
Дата рождения12.08.1934
Дата смерти29.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934
Отец: Зайцев Марк Ефимович
Мать: Зайцева Прасковья
Белгородская обл.
Бракосочетание
27.11.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Карелия
Рождение ребёнка
08.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Карелия, п.Хийтола
Рождение ребёнка
14.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Карелия, п.Хийтола
Смерть
29.02.2008
Карелия, п.Куликово
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище, п.Куликово