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Зайцев Яков

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Место рождения

Белгородская обл.

Дата рождения

12.08.1934

Дата смерти

29.02.2008

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934

Отец: Зайцев Марк Ефимович

Мать: Зайцева Прасковья

Белгородская обл.
Бракосочетание
27.11.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Карелия
Рождение ребёнка
08.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карелия, п.Хийтола
Рождение ребёнка
14.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карелия, п.Хийтола
Смерть
29.02.2008
Карелия, п.Куликово
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище, п.Куликово
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