Страхатова (Масленникова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхатова (Масленникова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Николай Логинович

Мать: Масленникова Варвара Павловна

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