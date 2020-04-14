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Егорова Анфиса Артемовна
Егорова Анфиса Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.2020
Пол
Женский
Отец
Егоров Артём Владимирович
1983 г.р.
Мать
Егорова Елена Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2020
Отец:
Егоров Артём Владимирович
Мать:
Егорова Елена Владимировна
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