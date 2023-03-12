Токарева Февралия Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1903
Отец ребёнка: Токарев Георгий Иванович
г. Мелекесс Самарской губернии
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Токарев Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Токарев Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно