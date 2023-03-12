Токарева Февралия Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Февралия Прокопиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1903

Сын: Токарев Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Токарев Георгий Иванович

г. Мелекесс Самарской губернии
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Токарев Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Токарев Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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