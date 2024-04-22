Сиротина (Наумова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Наумова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

17.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: Наумов Иван

Мать: Наумова Наталья Алексеевна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1949

Сын: Сиротин Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1950

Дочь: Рыбникова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Сиротин Александр Петрович

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Александр Петрович

Смерть
17.01.1990
Москва, город федерального значения Москва
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