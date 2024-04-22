Сиротина (Наумова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти17.01.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
Отец: Наумов Иван
Рождение ребёнка
12.05.1949
Сын: Сиротин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1950
Дочь: Рыбникова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Сиротин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1990
Москва, город федерального значения Москва