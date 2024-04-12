Егорова (Сергадеева) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Сергадеева) Антонина Васильевна

Егорова (Сергадеева) Антонина Васильевна

Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

27.11.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Валентин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Валентин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Валентин Дмитриевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close