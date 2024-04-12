Егорова (Сергадеева) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Валентин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно