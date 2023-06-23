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Муталаппов Марат Залимуллович

Место рождения

Марай, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Марай, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
31.01.2004

Жена: Муталаппова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.2004

Дочь: Муталаппова Полина Маратовна

Мать ребёнка: Муталаппова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
25.10.2012

Дочь: Муталаппова Арина Маратовна

Мать ребёнка: Муталаппова Анастасия Владимировна

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