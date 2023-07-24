Никифорович Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорович Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.2011

Сын: Никифорович Илья Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2016

Дочь: Никифорович Полина Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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