Никифорович Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.2011
Сын: Никифорович Илья Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2016
Дочь: Никифорович Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности