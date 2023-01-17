Шацких (Сацкова) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких (Сацкова) Галина Егоровна

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Место рождения

Харитоновщина, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931

Отец: Сацков Егор Ильич

Мать: Сацкова Мария Игоревна

Харитоновщина, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1953

Дочь: Громова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Шацких Дмитрий Алексеевич

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацких Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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