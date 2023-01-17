Шацких (Сацкова) Галина Егоровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931
Отец: Сацков Егор Ильич
Мать: Сацкова Мария Игоревна
Рождение ребёнка
10.03.1953
Дочь: Громова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Шацких Дмитрий Алексеевич
Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно