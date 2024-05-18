Колова Наталья Кузьминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колова Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрлов Кузьма Павлович

Мать: Юрлова (-) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колова Мария Афанасьевич

Отец ребёнка: Колов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Колов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Колов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Колов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колов Афанасий

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