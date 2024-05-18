Колова Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрлов Кузьма Павлович
Мать: Юрлова (-) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колова Мария Афанасьевич
Отец ребёнка: Колов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Колов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Колов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колов Афанасий