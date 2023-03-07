Лубнин Левка Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Левка Иванов

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Место рождения

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов

Мать: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1671
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