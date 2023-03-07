Лубнин Левка Иванов
Место рожденияпогост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1637
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637
Отец: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов
Мать: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Махневский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1671