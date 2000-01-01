Борисова Клавдия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Клавдия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Петр Михайлов

Смерть
1981
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