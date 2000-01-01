Борисова Клавдия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981