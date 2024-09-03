Ляхов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Звонникова (Ляхова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Смерть
Неизвестно

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