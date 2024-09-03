Ляхов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова
Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Звонникова (Ляхова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова
Смерть
Неизвестно