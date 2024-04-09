Чугурова (Чугурова) Анна
Место рожденияРоссия, Ульяновская обл, с.Алексеевка
Дата рождения30.11.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933
Рождение ребёнка
02.08.1962
Дочь: Полковничева (Чугурова) Наталья
Отец ребёнка: Куц Михаил
Рождение ребёнка
05.01.1973
Дочь: Бакуров (Влащенко) Елена
Отец ребёнка: Влащенко Василий
Рождение ребёнка
11.11.1974
Дочь: (Влащенко) Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Влащенко Василий