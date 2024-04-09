Чугурова (Чугурова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугурова (Чугурова) Анна

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Место рождения

Россия, Ульяновская обл, с.Алексеевка

Дата рождения

30.11.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1933

Отец: Чугуров Евсей Федорович

Мать: Чугурова (Ерошкина) Наталья

Рождение ребёнка
02.08.1962

Дочь: Полковничева (Чугурова) Наталья

Отец ребёнка: Куц Михаил

Рождение ребёнка
05.01.1973

Дочь: Бакуров (Влащенко) Елена

Отец ребёнка: Влащенко Василий

Рождение ребёнка
11.11.1974

Дочь: (Влащенко) Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Влащенко Василий

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