Киселева (Кленяева) Дарья Степанова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кленяев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1908
ПЖ: д. Максимовки Иосиф Сергеев Кащеев и с. Меньшие Можары Петр Степанов Иешкин. По невест: д. Курбатовки Иван Яковлев Кленяев и д. Максимовки Семен Никитин Киселев.
Рождение ребёнка
24.05.1909
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
19.07.1910
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Блиновка
Смерть
Неизвестно