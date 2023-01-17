Киселева (Кленяева) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Кленяева) Дарья Степанова

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Место рождения

Курбатовка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кленяев Степан

Мать: не указана

Курбатовка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.06.1908

Муж: Киселев Василий Никитин

ПЖ: д. Максимовки Иосиф Сергеев Кащеев и с. Меньшие Можары Петр Степанов Иешкин. По невест: д. Курбатовки Иван Яковлев Кленяев и д. Максимовки Семен Никитин Киселев.
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Киселев Никита Васильев

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1910

Сын: Киселев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Василий Никитин

Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Блиновка
Смерть
Неизвестно
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