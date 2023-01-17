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Черникова Анна Андреевна

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Место рождения

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

12.02.1899

Дата смерти

07.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пирогов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович

Рождение ребёнка
09.08.1930

Дочь: Пирогова Любовь Герасимовна

Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович

Рождение ребёнка
05.07.1934

Сын: Пирогов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пирогова Антонина Герасимовна

Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Герасим Стефанович

Смерть
07.06.1994
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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