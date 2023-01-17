Черникова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1899
Дата смерти07.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пирогов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович
Рождение ребёнка
09.08.1930
Дочь: Пирогова Любовь Герасимовна
Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович
Рождение ребёнка
05.07.1934
Сын: Пирогов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пирогова Антонина Герасимовна
Отец ребёнка: Пирогов Герасим Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1994
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область