Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Тенихин Леонтий Романович
Отец ребёнка: Тенихин Роман
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Отец ребёнка: Тенихин Роман
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Парасковья Романовна
Отец ребёнка: Тенихин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тенихин Роман
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно