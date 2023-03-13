Красавина Параскева Ларионовна
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Дата рождения1864
Дата смерти01.02.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Красавин Ларион Елесеевич
Мать: не указана
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
01.02.1877 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово