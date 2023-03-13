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Красавина Параскева Ларионовна

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Место рождения

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово

Дата рождения

1864

Дата смерти

01.02.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Красавин Ларион Елесеевич

Мать: не указана

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
01.02.1877 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
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