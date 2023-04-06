Виноградов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Александр Иванович

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Место рождения

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.

Сын: Виноградов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Евдокия Захаровна

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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