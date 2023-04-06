Виноградов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1913 ст.
Сын: Виноградов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Виноградова Евдокия Захаровна
Крещен в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно