Шеметов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Шеметов Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шеметов Максим
Мать ребёнка: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шеметов Дмитрий
Мать ребёнка: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шеметов Егор
Мать ребёнка: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шеметов Иван
Мать ребёнка: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шеметов Архип
Мать ребёнка: Шеметова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Аксинья
Смерть
1816