Шеметов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шеметов Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шеметов Максим

Мать ребёнка: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шеметов Дмитрий

Мать ребёнка: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1781

Сын: Шеметов Егор

Мать ребёнка: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шеметов Иван

Мать ребёнка: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шеметов Архип

Мать ребёнка: Шеметова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Аксинья

Смерть
1816
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