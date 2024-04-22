Стахеева (Абрамовских) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева (Абрамовских) Наталья Яковлевна

Место рождения

Козино, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.
1890 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Согласно метрике о первом браке год рождения 1889
Бракосочетание
1905

Муж: Мазунин Даниил Иванович

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дмитрий Даниилович Мазунин

Отец ребёнка: Мазунин Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Егор Сергеевич

Смерть
1971
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