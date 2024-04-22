Стахеева (Абрамовских) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Согласно метрике о первом браке год рождения 1889
Бракосочетание
1905
Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Дмитрий Даниилович Мазунин
Отец ребёнка: Мазунин Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971