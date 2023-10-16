Литвинов Кузьма Меркулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Кузьма Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Меркул Панфилович

Мать: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Степанида Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1818

Сын: Литвинов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1821

Сын: Литвинов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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