Литвинов Кузьма Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Степанида Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1818
Мать ребёнка: не указана
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1821
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно