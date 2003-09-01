(Климова) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Майя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

01.09.2003

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: Климов Яков Павлович

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2003
Похороны
Неизвестно
Мариуполь
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