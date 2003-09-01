(Климова) Майя
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1927
Дата смерти01.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927
Отец: Климов Яков Павлович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2003
Похороны
Неизвестно
Мариуполь