Филиппов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1947
Дата смерти01.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно