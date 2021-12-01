Филиппов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1947

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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