Артёмов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Артёмов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Артёмова Марина

Тепикинская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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