Левитский Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитский Михаил Александрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.09.1883

Дата смерти

24.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1883

Отец: Левитский Александр

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
26.07.1920

Жена: Левитская Елена Карповна

Россия
Рождение ребёнка
02.08.1921

Сын: Левитский Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна

Россия
Смерть
24.03.1922
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Преображенское, Москва
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