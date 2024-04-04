Левитский Михаил Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.09.1883
Дата смерти24.03.1922
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1883
Отец: Левитский Александр
Россия
Бракосочетание
26.07.1920
Жена: Левитская Елена Карповна
Россия
Рождение ребёнка
02.08.1921
Сын: Левитский Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Левитская Елена Карповна
Россия
Смерть
24.03.1922
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Преображенское, Москва