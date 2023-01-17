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Кашперук Иван Дмитриевич
Кашперук Иван Дмитриевич
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
Около 2014
Пол
Мужской
Отец
Кашперук Дмитрий Олегович
1990 г.р.
Мать
Кашперук (Бейгер) Анастасия Васильевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2014
Отец:
Кашперук Дмитрий Олегович
Мать:
Кашперук Анастасия Васильевна
Шахтёрск
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