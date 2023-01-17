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Кашперук Иван Дмитриевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

Около 2014

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2014

Отец: Кашперук Дмитрий Олегович

Мать: Кашперук Анастасия Васильевна

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