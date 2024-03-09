Абрамов Николай Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Николай Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1962

Сын: Абрамов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна

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