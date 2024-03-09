Абрамов Николай Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Платон
Рождение ребёнка
14.08.1962
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Николаевна