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Дроздов Анатолий Иванович

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.

Дочь: Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Дроздова Агрипина Ивановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.

Сын: Дроздов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Дроздова Агрипина Ивановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Ф. 16 И Оп. 1 Д. 141 г. Егорьевск, церковь Успенская соборная стр. 73 запись о рождении: Александр, у личного почётного гражданина Анатолия Ивановича Дроздова и законной жены Агрипины Ивановой. 16.11.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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