Дроздов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Дроздова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1901 ст.
Сын: Дроздов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Дроздова Агрипина Ивановна
Ф. 16 И Оп. 1 Д. 141 г. Егорьевск, церковь Успенская соборная стр. 73 запись о рождении: Александр, у личного почётного гражданина Анатолия Ивановича Дроздова и законной жены Агрипины Ивановой. 16.11.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно