Тягунова (Кулешова) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.07.1923
Дата смерти26.08.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923
Отец: Кулешов Александр
Мать: Кулешова Варвара
Россия
Рождение ребёнка
14.03.1947
Дочь: Грызлова Лариса
Отец ребёнка: Тягунов Михаил
Рождение ребёнка
10.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягунов Михаил
Россия
Смерть
26.08.2012
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
3-е/31-й