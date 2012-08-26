Тягунова (Кулешова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунова (Кулешова) Любовь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.07.1923

Дата смерти

26.08.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923

Отец: Кулешов Александр

Мать: Кулешова Варвара

Россия
Рождение ребёнка
14.03.1947

Дочь: Грызлова Лариса

Отец ребёнка: Тягунов Михаил

Рождение ребёнка
10.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тягунов Михаил

Россия
Смерть
26.08.2012
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
3-е/31-й
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