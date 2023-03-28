Баранова (Ашихмина) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1963
Дочь: Лиив Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1973
Сын: Баранов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно