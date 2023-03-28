Баранова (Ашихмина) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ашихмина) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1963

Дочь: Лиив Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1973

Сын: Баранов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Юрий Иванович

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