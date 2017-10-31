Дюков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2017
Дочь: Дюкова София Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.2021
Дочь: Дюкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности