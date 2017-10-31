Дюков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2017

Дочь: Дюкова София Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.2021

Дочь: Дюкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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