Есипов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1828 ст.
Дата смерти13.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
04.07.1828 ст.
Отец: Есипов Василий Алексеевич
Мать: Есипова Анна Васильева
Военная служба
С 1846 по 1860 ст.
Бородинский Егерский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Богданова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Сын: Есипов Митрофан Сергеевич
Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна
Место жительства
С 1861 по 1875 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1862 ст.
Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1864 ст.
Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна
Работа или профессия
С 1864 по 1874 ст.
Мировой посредник 1-го участка Александровского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1871 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Гласный Владимирского губернского земского собрания
Работа или профессия
С 1871 по 1878 ст.
Гласный уездного земского собрания, избирался секретарём собрания
Работа или профессия
С 1878 по 1881 ст.
Избран церковным старостой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есипова Ольга Степановна
Смерть
13.01.1887
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
На основании записи в метрической книге Успенской церкви, что в селе Клементьево