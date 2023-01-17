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Есипов Сергей Васильевич

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Место рождения

Путятино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.07.1828 ст.

Дата смерти

13.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1828 ст.

Отец: Есипов Василий Алексеевич

Мать: Есипова Анна Васильева

Путятино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
С 1846 по 1860 ст.
Бородинский Егерский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Богданова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Есипов Митрофан Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1861 по 1875 ст.
Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1862 ст.

Сын: Есипов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1864 ст.

Сын: Есипов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Ольга Степановна

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
С 1864 по 1874 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Мировой посредник 1-го участка Александровского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1871 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Гласный Владимирского губернского земского собрания
Работа или профессия
С 1871 по 1878 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Гласный уездного земского собрания, избирался секретарём собрания
Работа или профессия
С 1878 по 1881 ст.
Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Избран церковным старостой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есипова Ольга Степановна

Смерть
13.01.1887
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
На основании записи в метрической книге Успенской церкви, что в селе Клементьево
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