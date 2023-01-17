Полунина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1859 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.
Сын: Полунин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
12.12.1861 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1864 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
03.04.1867 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Полунин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно