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Полунина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1859 ст.

Муж: Полунин Василий Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.

Сын: Полунин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1861 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1864 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1867 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Полунин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Полунин Василий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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