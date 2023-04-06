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Петр Агафонов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

05.10.1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
05.10.1774 ст.

Отец: Агафон Ферапонтов

Мать: Евдокия Филипова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у крестьянина Агафона Ферапонтова родился сын Петр. Восприимник деревни Сменково А****** Григорьев восприимница крестьянская жена деревни Селятино Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно
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