Петр Агафонов
Место рождения
Дата рождения05.10.1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1774 ст.
Отец: Агафон Ферапонтов
Мать: Евдокия Филипова
Дворцовой вотчины деревни Трищелинки у крестьянина Агафона Ферапонтова родился сын Петр. Восприимник деревни Сменково А****** Григорьев восприимница крестьянская жена деревни Селятино Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно