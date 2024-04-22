Серая (Атаман) Параскевия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серая (Атаман) Параскевия Никифоровна

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Бракосочетание
17.01.1803

Муж: Серый Василий Якимович

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Серая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Серый Василий Якимович

Рождение ребёнка
12.02.1807

Сын: Серый Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Серый Василий Якимович

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Сын: Серый Никита Васильевич

Отец ребёнка: Серый Василий Якимович

Ивашков, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
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