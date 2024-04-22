Серая (Атаман) Параскевия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
17.01.1803
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Серая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Серый Василий Якимович
Рождение ребёнка
12.02.1807
Отец ребёнка: Серый Василий Якимович
Рождение ребёнка
28.05.1811
Отец ребёнка: Серый Василий Якимович
Смерть
Неизвестно